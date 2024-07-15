تنفيذ القصاص في قاتلة الطفل محمد البلوي.. هنا تفاصيل الجريمة التي هزت تبوك

وفقًا للبيان الذي صدر في ذلك الوقت، فقد تمت مناقشة العاملة حول مقتل الطفل، فأنكرت في البداية علاقتها بمقتله، وعدم معرفتها بذلك، إلا أنه بمحاصرتها تحقيقًا، ومن خلال المعلومات المتوافرة، والإجراءات المتخذة، ودقة المعاينة، أقرت باعترافها بالاعتداء عليه، وضربه بالعصا؛ ما أدى إلى حدوث نزيف لديه إثر ذلك، ثم قامت بحمله وإخفائه داخل صندوق خشبي بالمجلس، وحينما شعرت ببكائه وصراخه كتمت أنفاسه بواسطة سجادة صلاة؛ حتى لا يتمكن من الاستغاثة؛ فأُغمي عليه، وأقفلت باب الصندوق الخشبي عليه.