بعضنا لا يعرف أنظمة المرور.. كاتب سعودي: متى تنتهي الفوضى المرورية في الرياض؟

ويؤكد "ابن بخيت" أن: "السياقة ليست قدرتك على قيادة السيارة؛ وإنما هي فهمك لقوانينها ودرجة احترامك لها. قيادة السيارة ليست مجرد مهارة حرفية، فأنت وأنا لا نقود السيارة في خلاء الربع الخالي. عندما تريد أن تدخل بيت أحدهم تطرق الباب ثم تستأذن، أما إذا اقتحمت البيت دون أن تستأذن أهل البيت تسمى همجيًّا لا محترفًا. نفس الشيء عند قيادتك للسيارة في الشوارع، فأنت شريك مع مئات بل آلاف من البشر. فقوانين المرور هي لغة مشتركة بين هؤلاء البشر؛ عندما تستخدم إشارات الانعطاف فأنت في الواقع تتخاطب معي، تخبرني بحركتك القادمة. عندما تغيب اللغة المشتركة في أمر خطر كهذا فنحن نقود سياراتنا عميان صقهان. كل منا سيفرض قوانينه حسب قدرته على التهور، فنصبح همجًا.. كلما ازداد نصيبك من الحضارة ازدادت كمية القوانين والأنظمة في رأسك وازدادت تعقيدًا وازداد إيمانك بها".