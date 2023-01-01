بـ4 لغات عالمية.. مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية تطلق موقعها الإلكتروني

أطلقت مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، في الأول من شهر يناير لعام 2023، موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية؛ لتبرز جهود المؤسسات المانحة في القطاع غير الربحي كشريك تنموي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وجاء اختيار اللغة العربية لكونها اللغة الأم للمؤسسة التي نشأت وانطلقت أعمالها في المملكة العربية السعودية، ويُعد إحياء اللغة العربية أحد أهدافها الاستراتيجية، تليها الإنجليزية كونها الأكثر انتشارًا وتحدثًا على مستوى العالم، ثم الفرنسية المنتشرة في الدول الناشطة بأعمال المنظمات الإنسانية؛ لا سيما في قارة إفريقيا.
ويأتي حرص المؤسسة على إدراج اللغة الصينية ضمن موقعها الإلكتروني، لمواكبة توجه المملكة العربية السعودية نحو تدريس اللغة الصينية في مدارس وجامعات المملكة، الذي بدأ بناء على توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب زيارة سموه للصين في العام 2019، والقمة العربية الصينية التي عُقدت مؤخرًا في الرياض برعاية كريمة من سمو ولي العهد؛ في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والثقافي بين المملكة العربية السعودية والصين، ومد جسور اللغة بين الشعبين؛ بما يسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية، ويعمق الشراكة الاستراتيجية بينهما على كل المستويات والأصعدة، ويواكب المستهدفات الوطنية المستقبلية.
وتم إطلاق الموقع الإلكتروني لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية www.sakhf.org كمنصة رقمية تحوي كل المعلومات عن المؤسسة؛ كالرسالة والأهداف والمشاريع، ومدى توافقها مع البُعد الوطني ذي الارتباط برؤية 2030، والبعد العالمي ذي الارتباط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإحصائيات والأخبار، كما يحمل قسمًا خاصًّا يتضمن السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل رحمه الله.
وتُعد مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية مؤسسة غير ربحية تُبادر بدعم حلول أصيلة ومبتكرة للمساهمة في بناء مجتمع مُنتج ومتكافل من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.