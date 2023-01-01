بـ4 لغات عالمية.. مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية تطلق موقعها الإلكتروني

ويأتي حرص المؤسسة على إدراج اللغة الصينية ضمن موقعها الإلكتروني، لمواكبة توجه المملكة العربية السعودية نحو تدريس اللغة الصينية في مدارس وجامعات المملكة، الذي بدأ بناء على توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب زيارة سموه للصين في العام 2019، والقمة العربية الصينية التي عُقدت مؤخرًا في الرياض برعاية كريمة من سمو ولي العهد؛ في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والثقافي بين المملكة العربية السعودية والصين، ومد جسور اللغة بين الشعبين؛ بما يسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية، ويعمق الشراكة الاستراتيجية بينهما على كل المستويات والأصعدة، ويواكب المستهدفات الوطنية المستقبلية.