"السديس" للإعلاميين: تحرّوا المصداقية واحذروا الشائعات وانقلوا الصورة البنّاءة والحقيقية للعالم

دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المركزَ الإعلامي لرئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي بحضور الإعلاميين ومراسلي القنوات التلفزيونية بالمدينة المنورة.
وحث "السديس" القائمين على وسائل الإعلام ومواقع التواصل بضرورة تعزيز الوعي بخطورة الاستهداف للدين والوطن، وعدم التهويل والإثارة والمبالغة في التعليقات والأطروحات وبث الشائعات، وإيجادِ صيغة علمية، وآلية عملية للحوار الحضاري، ونشر القيم القويمة، والفضيلة.
وقال عقب تدشينه المركز الإعلامي: إن تماسك المجتمعات واستقرارها، وتلاحُم أفرادِها وأطيافِها، أمام الأزمات والتحديات، والتصدعات والانقسامات، واجب محتّم. مشيراً إلى أن إنشاء المركز الإعلامي بوكالة المسجد النبوي جاء لمواكبة المتغيرات الإعلامية وتجددها، وللتناغم والتنسيق مع المنظومة الإعلامية المتنوعة بقطاعاتها المختلفة؛ لتغطية رسالة الحرمين الدينية الإعلامية وبثّها، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر صناعة محتوى ديني معتدل.
وأكد "السديس" على الإعلاميين بضرورة مراقبة الله سبحانه وتعالى في نقل الأخبار والمعلومات للمتلقي، وتحري الدقة والمصداقية، محذراً من بث الشائعات؛ وإبراز الأعمال الجليلة التي تقدمها القيادة الرشيدة خدمة للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
وحث رجال الإعلام على أن يقوموا بنقل الصورة البنّاءة والحقيقية للعالم أجمع، خاصة ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تهيئة لجميع الخدمات في سبيل راحة ضيوف الرحمن.