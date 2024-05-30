"السديس" للإعلاميين: تحرّوا المصداقية واحذروا الشائعات وانقلوا الصورة البنّاءة والحقيقية للعالم

وقال عقب تدشينه المركز الإعلامي: إن تماسك المجتمعات واستقرارها، وتلاحُم أفرادِها وأطيافِها، أمام الأزمات والتحديات، والتصدعات والانقسامات، واجب محتّم. مشيراً إلى أن إنشاء المركز الإعلامي بوكالة المسجد النبوي جاء لمواكبة المتغيرات الإعلامية وتجددها، وللتناغم والتنسيق مع المنظومة الإعلامية المتنوعة بقطاعاتها المختلفة؛ لتغطية رسالة الحرمين الدينية الإعلامية وبثّها، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر صناعة محتوى ديني معتدل.