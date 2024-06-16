انقلاب شاحنة تحمل 600 كيس من غذاء الدواجن بعسير.. السائق ومرتادو الطريق نجوا من المأساة

نجا عددٌ من مرتادي عقبة شعار من اصطدام شاحنة محملة بـ 600 كيس من غذاء الدواجن بهم بعد تعطل مكابحها عندما كانت في طريقها نزولاً في العقبة.
وتفصيلاً فشل قائد الشاحنة في السيطرة عليها بعد تعطل مكابحها والسير بسرعة جنونية قبل أن يقوم قائدها بالارتطام بالمصدات الخرسانية في محاولة لإيقافها إلا أنها سرعان ما انقلبت وسط حمولتها المكونة من 600 كيس من غذاء الدواجن لينجو سائقها ومرتادو الطريق بأعجوبة.
وباشر المرور والجهات المعنية الحادث في حينه وقامت بإزاحة الشاحنة وحمولتها من الطريق وإعادة حركة السير في وقت وجيز، فيما قال قائد الشاحنة لـ "سبق" إنه كان في طريقه لمزرعة دواجن بحلي شمال منطقة عسير.