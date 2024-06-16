انقلاب شاحنة تحمل 600 كيس من غذاء الدواجن بعسير.. السائق ومرتادو الطريق نجوا من المأساة

وتفصيلاً فشل قائد الشاحنة في السيطرة عليها بعد تعطل مكابحها والسير بسرعة جنونية قبل أن يقوم قائدها بالارتطام بالمصدات الخرسانية في محاولة لإيقافها إلا أنها سرعان ما انقلبت وسط حمولتها المكونة من 600 كيس من غذاء الدواجن لينجو سائقها ومرتادو الطريق بأعجوبة.