هكذا تواصل المملكة فداء اليمنيين.. "مسام" انتزع 360 ألف لغم زرعها الحوثيون

وعلى الرغم من غياب الخرائط لحقول زرع الألغام، وهو ما يعتبر تحديًا هائلًا، تواصل فرق "مسام" إنجازاتها، التي تضعها كل أسبوع أمام الرأي العام العالمي، بين عمليات نزع ألغام وعبوات ناسفة وذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى تفجير وإتلاف كل ما يتم نزعه من الأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.