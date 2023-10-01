دول الخليج تدرس إطلاق تأشيرة موحدة على غرار شنغن في الاتحاد الأوروبي "للمقيمين"

تدرس دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق نظام تأشيرة موحدة على غرار نظام شنغن في الاتحاد الأوروبي؛ لتسهيل إجراءات السفر، وتعزيز السياحة بين الدول الست الأعضاء في المجلس (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان والكويت وقطر).
وتفصيلاً، يسمح النظام الجديد للمقيمين في دول الخليج - في حال إقراره - بالسفر بحرية دون الحاجة للحصول على تأشيرات سفر منفصلة من كل دولة؛ إذ يشكل الأجانب نسبة كبيرة ضمن سكان الخليج، ويواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول الأعضاء.
وتعكس هذه التغييرات المقترحة في نظام التأشيرات رؤية أوسع بين دول الخليج؛ إذ تسعى جميع الدول بشكل مشترك لزيادة جاذبية المنطقة للسياح الأجانب والمقيمين.
وسبق أن تمت مناقشة فكرة تأشيرة شنغن خليجية في معرض السفر العربي في دبي في مايو الماضي، وتمت محادثات وزارية بين الدول الأعضاء لإطلاق تأشيرة موحدة للمنطقة، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
يُذكر أن السعودية اعتمدت في شهر مارس الماضي خطوة جديدة، تهدف إلى تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلكترونيًّا، التي تُمكِّن الأفراد من زيارة مناطق السعودية المختلفة، وأداء مناسك العمرة.
وتم التوسع في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للتحديثات المستمرة التي تعمل عليها وزارة السياحة بشكل دوري.
وجاءت خطوة السماح للراغبين في الدخول إلى السعودية، دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود وزارة السياحة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول الخليج للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.