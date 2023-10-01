دول الخليج تدرس إطلاق تأشيرة موحدة على غرار شنغن في الاتحاد الأوروبي "للمقيمين"

وتفصيلاً، يسمح النظام الجديد للمقيمين في دول الخليج - في حال إقراره - بالسفر بحرية دون الحاجة للحصول على تأشيرات سفر منفصلة من كل دولة؛ إذ يشكل الأجانب نسبة كبيرة ضمن سكان الخليج، ويواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول الأعضاء.