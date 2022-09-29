على شاشة "السعودية".. ١٥ عائلة تتنافس في تحدٍّ ذهني وحركي مثير

تدخل العديد من العائلات السعودية في تحدٍّ جديد من نوعه ولكنه يتخطّى المنازل ليصل إلى شاشات التلفاز؛ من خلال برنامج "العائلة الذكية" الذي سيُبثّ كل يوم سبت 8:30 مساءً على شاشة قناة السعودية.
وفي التفاصيل: يقدم البرنامج الإعلامي مزروع المزروع، ويشارك به 15 عائلة من مختلف مناطق المملكة، وتدور فكرته حول عائلات مكونة من أب وأم وطفلين تدخل في تحديات وجهًا لوجه في اختبار ذهني وحركي، ومن خلاله يتم الكشف عن العائلات الملهمة في الموهبة والإبداع، ومدى شغفهم بالعلوم والمعرفة، بهدف دعم الأجيال في جميع المجالات.
وتتضمّن التحديات جوانب عدة كالتحليل المنطقي والحساب والذاكرة الذهنية، ويشاركهم المشاهدون من المنزل في هذه التحديات التي صممت وفق مقاييس الذكاء الحديثة.
وتتأهّل العائلة الفائزة إلی الحلقة التالية لتصل بعد عدة مباريات إلی النهائي الکبیر؛ من خلال التحدیات التفاعلیة المکثفة ومسابقات توجه فیها العائلة الفائزة الضربة القاضیة للعائلة المنافسة؛ لتتوج باللقب وتحصل على الجائزة الكبرى 300 ألف ريال.
ويعزز البرنامج أسلوب الشراكة الجديدة وفتح الآفاق مع الجهات ذات العلاقة من خلال شراكة هيئة الإذاعة والتلفزيون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لدعم وتمكين المواهب والمبدعين ومنحهم فرصة الظهور في تحدٍّ مميز يعكس مدى تألقهم وإبداعاتهم في مجالات مختلفة.