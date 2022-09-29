على شاشة "السعودية".. ١٥ عائلة تتنافس في تحدٍّ ذهني وحركي مثير

وفي التفاصيل: يقدم البرنامج الإعلامي مزروع المزروع، ويشارك به 15 عائلة من مختلف مناطق المملكة، وتدور فكرته حول عائلات مكونة من أب وأم وطفلين تدخل في تحديات وجهًا لوجه في اختبار ذهني وحركي، ومن خلاله يتم الكشف عن العائلات الملهمة في الموهبة والإبداع، ومدى شغفهم بالعلوم والمعرفة، بهدف دعم الأجيال في جميع المجالات.