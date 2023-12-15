في أجواء مبهرة.. ألمع نجوم العرب والعالم يتألّقون على مسارح "ساوندستورم 2023"

انطلقت، أمس الخميس، في الرياض، فعالياتُ "ساوندستورم 2023" التي تنظّمها "مدل بيست"، أكبر مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة باقة من ألمع نجوم العرب والعالم، في أجواء مبهرة، شهدت عروضًا لطائرات الدرونز والألعاب النارية، وسط إقبال كبير وحضور جماهيري لافت.
وفي أولى ليالي المهرجان تألّق نجوم الغناء العربي: عمرو دياب، وإليسا، وماجد المهندس، وأميمة طالب، ورابح صقر، بصحبة دي جي ريهاب، في المسرح الرئيسي "بيج بيست"، ثم شهد المسرح العديد من الفقرات الرائعة مع ترافيس سكوت وفرقة "ميتاليكا" الأمريكية الشهيرة، ثم كان الختام مع الفنان كالفن هاريس.
وعلى مسرح "داون بيست" تفاعل الجمهور بحماس مع فقرات بلاك آيد بييز وهير وشكون وويزكيد، فيما كانت العروض الضوئية المبهرة بمسرح "نيون" متزامنة مع موسيقى الدي جي، بمشاركة نيخيل شينابا وبالوما، أما مسرح "دانس تينت" فكان على موعد مع فقرات مبدعة استمتع بها الجمهور، قدمها أليسو وثنائي الدي جي السعودي "دش داش" وإيان أشر، وكانت الفقرة الختامية مع دي جي تيستو.
وشهدت مسارح "أندرجراوند" الأربعة في اليوم الأول للمهرجان، 30 فقرة، بمشاركة العديد من المواهب الفنية المحلية والإقليمية والعالمية؛ مثل نيكول مدبر، وسولسكن، وأنمارز، وآخرين. ويحتوي مهرجان "ساوندستورم 2023" على 8 مسارح تتوزّع على مساحة موقع المهرجان البالغة "1.2" مليون متر مربع، تحت شعار "هنا تلقى جوّك!" مع تميز كل مسرح من المسارح الثمانية بأجوائه الفنية ونمطه الموسيقي المميز.
ومع تقديم 54 عرضًا كل ليلة، ستحتضن مسارح "ساوندستورم 2023" على مدى أيام المهرجان الثلاثة "162" عرضًا، بجانب 16 من العروض المبهرة في ساحات موقع المهرجان الذي سيشهد 250 ساعة من عروض الموسيقى الحية.
ولا يزال بإمكان الجمهور معرفة التفاصيل وحجز تذاكر المهرجان عبر الرابط: "https://mdlbeast.com/ar/events/soundstorm-2023".