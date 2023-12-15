في أجواء مبهرة.. ألمع نجوم العرب والعالم يتألّقون على مسارح "ساوندستورم 2023"

وفي أولى ليالي المهرجان تألّق نجوم الغناء العربي: عمرو دياب، وإليسا، وماجد المهندس، وأميمة طالب، ورابح صقر، بصحبة دي جي ريهاب، في المسرح الرئيسي "بيج بيست"، ثم شهد المسرح العديد من الفقرات الرائعة مع ترافيس سكوت وفرقة "ميتاليكا" الأمريكية الشهيرة، ثم كان الختام مع الفنان كالفن هاريس.