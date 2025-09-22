القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين و ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ (95) للمملكة

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة.
وأعرب جلالته في برقية بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني والتمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد؛ لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.
كما أعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة وعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين، مؤكدًا حرص بلاده الدائم على مواصلة تنمية أوجه مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، بما يحقق ويلبي طموحات وتطلعات ومصالح البلدين، ويعود بالخير والنفع على بلديهما.
كما هنأ جلالته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة.
كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ (95) للمملكة.