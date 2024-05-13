غرامة صيده 50 ألف ريال.. تحذير ومعلومات ثرية عن "الرتم" من "الحياة الفطرية"

قدّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تحذيرًا ومعلومات ثرية عن حيوان الرتم، مشيرًا إلى أنه يتميز بجسم طويل نحيل، وفراء بني فاتح مرقط بالأسود، وذيل مكسوّ بحلقات سوداء، مبينًا أنه يتخذ البيئة الجبلية مسكنًا له، ويفضل المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف.