غرامة صيده 50 ألف ريال.. تحذير ومعلومات ثرية عن "الرتم" من "الحياة الفطرية"
قدّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تحذيرًا ومعلومات ثرية عن حيوان الرتم، مشيرًا إلى أنه يتميز بجسم طويل نحيل، وفراء بني فاتح مرقط بالأسود، وذيل مكسوّ بحلقات سوداء، مبينًا أنه يتخذ البيئة الجبلية مسكنًا له، ويفضل المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف.
وأوضح المركز أن "الرتم" ينتشر على امتداد جبال السروات جنوب غرب المملكة وحتى جبال الحجاز غرب المدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه يتغذى على معظم الفرائس الصغيرة مثل الجرذان والفئران والحشرات والزواحف الصغيرة والطيور.
وعن مدة حمل أنثاه، قال المركز إن مدة حمل أنثى الرتم تستمر 10-11 أسبوعًا، وتلد ما بين 1-3 من صغار الرتم.
وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الاسم الإنجليزي للرتم هو Common genet، والعلمي Genetta genetta، وحالته من التهديد غير مهدد LC.
وأشار المركز إلى أن طول الرتم يبلغ 43-55 سم، ووزنه بين 1.4 إلى 2.3 كيلوجرامًا، محذرًا من أن غرامة صيد الرتم تبلغ 50 ألف ريال.