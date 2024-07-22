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جو يتحسّن في الغالب أو حر أشد مما قبله.."الحصيني": 24 أغسطس أول سهيل
قال: الوسم يوافق 16 أكتوبر والمربعانية 7 ديسمبر.. و6 سبتمبر بداية "الخريف"
قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن أول سهيل يوافق 20 صفر 1446هـ - 24 أغسطس؛ حيث النجم الأول من سهيل من فصل الصيف؛ يتحسّن الجو في الغالب ليلاً وأحياناً يأتي فيه حر أشد مما قبله.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن النجم الثاني من سهيل يحل في 3 ربيع الأول 1446هـ - 6 سبتمبر وهو بداية فصل الخريف.
وأضاف: الوسم يوافق 13 ربيع الأول 1446هـ - 16 أكتوبر، والمربعانية في 6 جمادى الآخرة 1446هـ - 7 ديسمبر".