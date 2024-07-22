جو يتحسّن في الغالب أو حر أشد مما قبله.."الحصيني": 24 أغسطس أول سهيل

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن أول سهيل يوافق 20 صفر 1446هـ - 24 أغسطس؛ حيث النجم الأول من سهيل من فصل الصيف؛ يتحسّن الجو في الغالب ليلاً وأحياناً يأتي فيه حر أشد مما قبله.