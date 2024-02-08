تحقيقًا للأهداف التنموية.. توقيع اتفاقية تعاون بين "المحتوى المحلي" و"تحكم"

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس محمد بن معيض القحطاني، أن الاتفاقية تُمَثل خطوة مهمة تسهم في تنمية المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، ويأتي هذا التعاون ما بين الهيئة وشركة تحكم لإيجاد قيمة مضافة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق أفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى تحديد مستهدفات المحتوى المحلي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.