ماذا قال النمساويون عن المملكة؟.. "رونالدو" و"بنزيما" وانبهار بمشروع "ذا لاين"

وتفصيلاً، جاءت الإجابات بمعرفة الكثيرين عنها، وأنها تحتضن مكة والمدينة، المكانين المقدسين للمسلمين، وكذلك رونالدو ونادي النصر وبنزيما. وحظي عدد منهم بتجربة القهوة السعودية مع التمر الحساوي. وتم إهداء البشت وقمصان نادي الفتح لعدد منهم، وشاهدوا عبر "الآيباد" شرحًا عن مشروع "ذا لاين" وسط انبهار من التطور السعودي.