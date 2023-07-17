ماذا قال النمساويون عن المملكة؟.. "رونالدو" و"بنزيما" وانبهار بمشروع "ذا لاين"

وثَّق حساب نادي الفتح على "تويتر" خلال معسكر النادي في النمسا لقاءات مع عدد من مواطني النمسا والمقيمين فيها، بسؤالهم عن: ماذا تعرف عن السعودية؟ وهل سمعت بمشروع "ذا لاين"؟ مع تجربة القهوة السعودية.
وتفصيلاً، جاءت الإجابات بمعرفة الكثيرين عنها، وأنها تحتضن مكة والمدينة، المكانين المقدسين للمسلمين، وكذلك رونالدو ونادي النصر وبنزيما. وحظي عدد منهم بتجربة القهوة السعودية مع التمر الحساوي. وتم إهداء البشت وقمصان نادي الفتح لعدد منهم، وشاهدوا عبر "الآيباد" شرحًا عن مشروع "ذا لاين" وسط انبهار من التطور السعودي.
وتقود "القوة الناعمة" في رؤية المملكة 2030 مشروعًا طموحًا؛ لتعريف العالم بالسعودية، الذي يشهد نجاحات متواصلة، في ظل دعم لا محدود من القيادة -حفظها الله-.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح برنامجه التدريبي خلال معسكره الخارجي الذي يقيمه في مدينة هاجنبرج بالنمسا، بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي سلافن بيليتش، استعدادًا للموسم الرياضي 2023 - 2024.
ويشتمل برنامج الفريق الفتحاوي خلال المعسكر على تدريبات لياقية وتكتيكية، تتخللها ثلاث مباريات ودية في النمسا. ويفتتح الفريق الفتحاوي مبارياته الودية في بمواجهة بوشكاش المجري، وبالمباراة الثانية سيقابل أويبست المجري، وبالثالثة سيقابل باقوس القبرصي.
ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد النموذجي للموسم الجديد.