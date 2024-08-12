"دوريات المجاهدين" بالشرقية تقبض على شخصين لترويجهما مادة "الشبو"

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين و(690) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.