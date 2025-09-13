إحباط تهريب وترويج الشبو والإمفيتامين والقات في 5 مناطق بعمليات متزامنة لـ"المخدرات" و"حرس الحدود"
في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة آفة المخدرات، أعلنت الجهات المختصة عن تنفيذ عدة عمليات ضبط نوعية في مناطق مختلفة بالمملكة، أسفرت عن القبض على مروجين وضبط كميات من المواد المخدرة والخاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ففي المدينة المنورة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
وفي محافظة جدة، تم القبض على مقيم يمني لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وتمت إحالته أيضًا إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات.
كما ضبطت "مكافحة المخدرات" مواطنًا في منطقة الحدود الشمالية بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث جرى إيقافه وإحالته للجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقبضت على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وفي منطقة عسير، ضبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة مخالفًا من الجنسية الإثيوبية بحوزته (69) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي نشاطات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.