إحباط تهريب وترويج الشبو والإمفيتامين والقات في 5 مناطق بعمليات متزامنة لـ"المخدرات" و"حرس الحدود"

وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي نشاطات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.