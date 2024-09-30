نشرة سوق العمل للربع الثاني 2024 تعكس نجاح الإصلاحات وتحقق انخفاضًا تاريخيًا بمعدلات البطالة

وقد اقتربت أرقام البطالة حسب تقرير هيئة الإحصاء بشأن سوق العمل إلى مستهدف رؤية 2030، فمؤشرات سوق العمل بدأت تشهد انخفاضًا تاريخيًا وصولًا لأدنى معدَّل للبطالة الإجمالية للسكان إلى 3.3% في الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض قدره (0.2) نقطة مئوية عن الربع الأول والبالغ بـ 3.5%.