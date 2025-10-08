الشبيلي : الوسائل الإعلامية تتغير من عصر إلى آخر، لكن التأثير يظل مرهونًا بوعي المرسل

وأوضحت الشبيلي في مقال لها نشرته اليوم: أن التطورات التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في سرعة وكثافة وصول الرسائل للجمهور، إلا أن ذلك لا يعني أن الوسيلة هي العامل الأهم، مشيرةً إلى أن “الوسيلة مجرد قناة ناقلة، بينما التأثير الحقيقي تصنعه الرسالة الصادقة التي يبدعها المرسل”.