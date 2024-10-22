"الندوة العالمية" تُطلِق قافلة طبية متنقلة في عددٍ من المدن القيرغيزية
انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات القافلة الطبية المتنقلة التي ينفّذها مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا؛ لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في مدن (إنتيمك - نوكيات -ميدان - كادامجاي أك-بولاك - كيزيلكيا - تويمويون - أرافان تويلوس).
وتضم القافلة عدداً من التخصّصات الطبية المهمة في (القلب - العيون - الأطفال - الأعصاب - جراحة الثدي - الأشعة - طبيب عام - الأنف والأذن والحنجرة - المسالك البولية - طب النساء)، إضافة إلى وجود معمل تحاليل، وجهاز سونار، وصرف الأدوية المجانية للمرضى بعد الكشف عليهم.
وأوضح مدير مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا الدكتور محمد ماضي؛ أن القافلة تأتي في إطار الرعاية الطبية التي تسعى الندوة العالمية إلى تحقيقها عبر عددٍ من البرامج النوعية؛ كبناء المستوصفات والمراكز الطبية والمستشفيات ودعمها بالأجهزة والمستلزمات والوسائل الصحية المتنوّعة.
وثمَّن "ماضي"؛ جهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً في دعمها المتواصل لهذه البرامج التي تُحقّق الرعاية الصحية للمحتاجين في قيرغيزيا، والذي لقي استحساناً من المستفيدين، وكذلك المسؤولين الذين لا يدخرون وسعاً في تقديم كل ما ييسر عمل الندوة، وتحقيق رسالتها الإنسانية.