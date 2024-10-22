"الندوة العالمية" تُطلِق قافلة طبية متنقلة في عددٍ من المدن القيرغيزية

وثمَّن "ماضي"؛ جهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً في دعمها المتواصل لهذه البرامج التي تُحقّق الرعاية الصحية للمحتاجين في قيرغيزيا، والذي لقي استحساناً من المستفيدين، وكذلك المسؤولين الذين لا يدخرون وسعاً في تقديم كل ما ييسر عمل الندوة، وتحقيق رسالتها الإنسانية.