"جودة الحياة": قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية يوفر فرصًا اقتصادية استثنائية

عدّ الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 خالد بن عبدالله البكر، إعلان سمو ولي العهد عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وإنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تتويجاً للنمو الكبير الذي يشهده قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أهمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، سواء على صعيد تنويع الخيارات وتحسين جودة حياة سكان المملكة، أو دعم وتمكين الشباب من الجنسين من المهتمين بهذا المجال على مستوى الممارسة، أو ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أو على مستوى الإبداع والابتكار.
وأشار البكر إلى النمو المتسارع لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لتصبح السعودية المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، وأثر هذا على توليد الوظائف ودعم قطاعات السياحة والرياضة والترفيه، ودعم وتمكين المواهب في هذا القطاع الحيوي وفق استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.
ولفت إلى مبادرة رواد الألعاب "غيم فاوندر" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة التي نفذتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكانت ورش العمل المنعقدة من خلال المبادرة والشراكات الدولية، والشركات الناشئة عبر مسرعة الأعمال الخاصة بالمبادرة مؤشراً على شغف الشباب السعودي بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وقدرتهم -بدعم القيادة الرشيدة- على العمل لتحقيق طموحات المملكة، لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية.