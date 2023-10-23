"جودة الحياة": قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية يوفر فرصًا اقتصادية استثنائية

وأكد أهمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، سواء على صعيد تنويع الخيارات وتحسين جودة حياة سكان المملكة، أو دعم وتمكين الشباب من الجنسين من المهتمين بهذا المجال على مستوى الممارسة، أو ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أو على مستوى الإبداع والابتكار.