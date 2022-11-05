في الليلة الـ27.. بيع 3 صقور بـ248 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي

إلى ذلك، تتسارع وتيرة الاستعدادات في نادي الصقور السعودي تأهبًا لانطلاق الحدث الأضخم في عالم الصقور، وهو مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر، وذلك في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).