"العدل": إصدار 117 ألف وثيقة صلح وعقد 735 ألف جلسة عبر "تراضي"

وأشارت إلى أن "تراضي" تتيح حل النزاعات عن بُعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين، وسهولة الحصول على الخدمة؛ حيث يقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة "تراضي" الرقمية taradhi.moj.gov.sa، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًّا واقتصاديًّا لتسوية النزاعات، عبر مُصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.