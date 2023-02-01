تأسيسي والأول من نوعه عالميًا.. ماذا سيوفر مؤتمر "مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم"؟

تعكس ثقافة كل شعب أساليب عيشه، وارتباطه بأرضه، وقيمه الروحية المشتركة، وفنونه وآدابه، وتجاربه التاريخية، فالثقافة تصوغ لأفراد كل شعب طريقة عيشهم، لاسيما في مجال المشتركات الجماعية، وتكتسب الثقافة أهميتها من ارتباطها بتكوين الشعوب، ومن ثمّ فالثقافة شديدة اللصوق والارتباط بالشعوب، ولا يمكن الانفصال عن قيمها، وانسجامًا مع أهمية الثقافة لكل شعوب العالم تستضيف المملكة مؤتمر "مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ21"، في الرياض يومي 8 و9 من شهر مارس المقبل.