وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة "حفر الباطن"

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين على رتبة (أستاذ مساعد، محاضر، مدرس لغة) في عدة تخصصات في المركز الرئيس بحفر الباطن والكليات التابعة لها في محافظات (الخفجي، النعيرية، قرية العليا).

وحددت الجامعة يوم الأحد 19/ 7/ 1443هـ موعداً لبدء استقبال الطلبات، ويستمر حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 24/ 7/ 1443هـ، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط لافتة إلى أن رابط التقديم: ‏https://portal.uhb.edu.sa/academy2022/، وللاطلاع على التخصصات المتاحة يرجى زيارة الرابط

https://portal.uhb.edu.sa/file_portal/Academy2022.pdf