90 ألف مكالمة استقبلها مركز العمليات الأمنية 911 في يوم واحد

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أنه تلقى يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أكثر من 90,503 مكالمات عبر مختلف مناطق المملكة، بمعدل بلغ 63 اتصالًا في الدقيقة.
وأوضح المركز عبر حسابه في منصة "إكس" أن منطقة الرياض سجلت العدد الأكبر من المكالمات بواقع 40,336 مكالمة، تلتها مكة المكرمة بـ 25,001 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ 17,856 مكالمة، بينما استقبل فرع المدينة المنورة نحو 7,310 مكالمات خلال اليوم ذاته.
وأكد المركز أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع مختلف الحالات الأمنية والإنسانية على مدار الساعة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز كفاءة الاستجابة الميدانية ورفع جودة الحياة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.