الطائف.. استئصال ورم نادر بالمعدة عن طريق المنظار الجراحي

وأضاف أنه تم إجراء العملية دون حدوث أي مضاعفات، كما تم إخراج المريض من المستشفى خلال مدة قصيرة بعد تطبيق خطة التعافي المعزز بعد الجراحة (ERAS)، وتم تحويل المريض للمتابعة في العيادة مع مركز الأورام بالمستشفى.