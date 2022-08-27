الطائف.. استئصال ورم نادر بالمعدة عن طريق المنظار الجراحي

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في استئصال شبه كامل للمعدة عن طريق المنظار الجراحي لمريض كان يعاني من ورم ساركوما شحميه بالمعدة (liposarcoma) وهو ورم نادر للغاية.
وأشار الدكتور خالد الزهراني في حديثه لـ"سبق" إلى أن حدوث هذا النوع من الأورام بالمعدة نادر جداً حيث تم تسجيل أقل من 50 حالة على مستوى العالم ويتطلب علاجها الاستئصال الكامل للورم .
وأضاف أنه تم إجراء العملية دون حدوث أي مضاعفات، كما تم إخراج المريض من المستشفى خلال مدة قصيرة بعد تطبيق خطة التعافي المعزز بعد الجراحة (ERAS)، وتم تحويل المريض للمتابعة في العيادة مع مركز الأورام بالمستشفى.
وقد أجرى العملية الدكتور خالد الزهراني استشاري جراحة السمنة والجهاز الهضمي العلوي، وكل من: الدكتور عبدالله المالكي، والدكتور سامي الحربي، ومن قسم التخدير الدكتور خالد سليم.
يذكر أنه تم إجراء 5 عمليات استئصال أورام بالمعدة خلال الستة أشهر الماضية جميعها تكللت بالنجاح - ولله الحمد -، بتضافر جهود أقسام الجراحة، ومركز الأورام، وقسم المختبر، وقسم الأشعة، وبدعم من مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.