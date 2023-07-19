"السديس" يطّلع على المعرض المرافق لأعمال تبديل كسوة الكعبة المشرّفة

وأكّد السديس، حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تسخير السبل كافة وتطوير كل المعدات المستخدمة في حياكة أطهر وأغلى ثوب في العالم، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يجزيهم عنا خير الجزاء.