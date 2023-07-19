محليات

"السديس" يطّلع على المعرض المرافق لأعمال تبديل كسوة الكعبة المشرّفة

أكّد حرص القيادة على تطوير معدات حياكة أطهر وأغلى ثوب في العالم
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس

اطّلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، على المعرض المرافق لأعمال تبديل كسوة الكعبة المشرّفة.

وأكّد السديس، حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تسخير السبل كافة وتطوير كل المعدات المستخدمة في حياكة أطهر وأغلى ثوب في العالم، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يجزيهم عنا خير الجزاء.

يُذكر أن المعرض يحتوي على نماذج للأدوات المستخدمة في حياكة ثوب الكعبة المشرّفة ومعدات الصيانة والتركيب والتثبيت، إضافة إلى إمكانية الوصول للمعرض باستخدام الواقع الافتراضي.

عبدالرحمن السديس
كسوة الكعبة المشرفة

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