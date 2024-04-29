أمير منطقة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة

وقدّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي ، شرحاً عن الفعاليات التي تستمر حتى 4 مايو المُقبل، وتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعية والتشجيرية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب إقامة أركان توعوية في المجمعات التجارية، بالإضافة إلى العروض التفاعلية، والأفلام الوثائقية للتعريف بمراكز البيئة في المملكة، وتوزيع الهدايا والشتلات وإقامة ركنًا خاصًا للأطفال وتحفيزهم على تبنّي سلوكيات بيئية صحيحة، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والجهات ذات العلاقة.