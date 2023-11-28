"وقاية" تنظّم الاجتماع الدولي لمستجدات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

نظّمت هيئة الصحة العامة "وقاية" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمس، الاجتماع الدولي الخاص بمستجدات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، ويستمر 3 أيام، بحضور عدد من العلماء والخبراء من عدة منظمات صحية عالمية من أكثر من 50 دولة.
وتناول الاجتماع الجاهزية والاستجابة لرصد المرض واستخلاص التجارب والدروس المستفادة، وذلك سعياً للخروج بأفضل الحلول والمقترحات والأدلة العلمية والخطط المستقبلية التي تسهم بشكل فعال بتطوير منظومة الصحة الواحدة ورفع أدائها واستعدادها الدائم.
وتأتي استضافة هذا الحدث تأكيداً لجهود المملكة في تعزيز الأمن الصحي العالمي ورفع قدرات الاستعداد والاستجابة لمخاطر الصحة العامة عالمياً، إضافة إلى دعم المنظمات الصحية العالمية ذات الاختصاص لتحقيق الأهداف المرجوة.