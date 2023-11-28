"وقاية" تنظّم الاجتماع الدولي لمستجدات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

نظّمت هيئة الصحة العامة "وقاية" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمس، الاجتماع الدولي الخاص بمستجدات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، ويستمر 3 أيام، بحضور عدد من العلماء والخبراء من عدة منظمات صحية عالمية من أكثر من 50 دولة.