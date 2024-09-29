السجل العقاري: بدء تسجيل 239,348 قطعة عقارية في الرياض والمدينة المنوّرة والقصيم

وأوضح "السجل"، أن التسجيل في مدينة الرياض يشمل أحياء: (السعادة، الفيحاء، السلي، الجزيرة، النور، العزيزية، المصانع، المنصورة، خنشليلة، الرمال، مطار الملك خالد الدولي، سدرة، البيان، الجنادرية، النظيم، الندوة، الرماية، الصفا، الفاروق)، وفي المدينة المنوّرة يشمل التسجيل أحياء: (جزء من وادي البطان، جزء من ضوضاء، جزء من العاقول)، وفي مدينة بريدة يغطي التسجيل أحياء: (النهضة، الروضة، الريان، الإسكان، الفلاح، النخيل، الزرقاء، المنار، الحمر الشمالي، الحمر الجنوبي، العليا).