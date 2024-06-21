15 دقيقة بدلاً عن 45.. تأصيل شرعي لـ"تقصير وقت خطبتي الجمعة بالحرمين" استثنائياً

ولطالما اتبعت الحكومة السعودية ـ ولا تزال ـ شعار "الإنسان أولًا"؛ ومن هنا، فإن مقترح تقصير خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين لتكون 15 دقيقة بدلاً من 30 إلى 45 دقيقة حاليًا، تخفيفًا على المصلين في ظل ظروف الحرارة المرتفعة، هو أخذٌ بمبدأ الوقاية والحفاظ على النفوس، ويؤكد ذلك، ما تشهده منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة حاليًا من زحام شديد، يجعل كثيراً من المصلين معرضين لحرارة الشمس الشديدة بشكل مباشر، في أوقات تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها من الساعة 11:00 صباحًا إلى 4:00 عصرًا، مما يجعل الأذى والضرر الذي يتعرض له المصلون أمرًا مؤكدًا يستوجب التخفيف لحمايتهم من الإجهاد الحراري وما يسببه من إعياء للمرضى وكبار السن.