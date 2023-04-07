ضمن 13 جهة حكومية.. "معهد الإدارة" يحقّق مستوى نضج متميز في مؤشر البيانات الوظيفية

وبهذه المناسبة أعرَب مدير عام الموارد البشرية في المعهد عبدالرحمن بن محمد الشعيل؛ عن سعادته بهذا الإنجاز المميز، متوجهًا بجزيل الشكر والعرفان لمنسوبي الإدارة العامة للموارد البشرية على جهودهم المتميزة التي أثمرت مثل هذا المستوى العالي غير المستغرب على المعهد ومنسوبيه، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل احترافية الأداء والحرص على الالتزام باشتراطات المؤشر التي تهدف إلى قياس مدى التزام الجهات الحكومية بربط وتوفير بياناتها الوظيفية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب المجموعات الوظيفية التي حُددت من قِبل الوزارة لضمان اكتمال البيانات، والتحقق منها ومن سلامتها؛ ما سيساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة.