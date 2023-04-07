ضمن 13 جهة حكومية.. "معهد الإدارة" يحقّق مستوى نضج متميز في مؤشر البيانات الوظيفية

حقّق معهد الإدارة العامة مستوى نضجٍ متميزٍ في "قياس مؤشر البيانات الوظيفية لعام 2022م"، ضمن 13 جهة حكومية حصلت على نتيجة كاملة ومستوى نضجٍ متميزٍ؛ وذلك حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبهذه المناسبة أعرَب مدير عام الموارد البشرية في المعهد عبدالرحمن بن محمد الشعيل؛ عن سعادته بهذا الإنجاز المميز، متوجهًا بجزيل الشكر والعرفان لمنسوبي الإدارة العامة للموارد البشرية على جهودهم المتميزة التي أثمرت مثل هذا المستوى العالي غير المستغرب على المعهد ومنسوبيه، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل احترافية الأداء والحرص على الالتزام باشتراطات المؤشر التي تهدف إلى قياس مدى التزام الجهات الحكومية بربط وتوفير بياناتها الوظيفية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب المجموعات الوظيفية التي حُددت من قِبل الوزارة لضمان اكتمال البيانات، والتحقق منها ومن سلامتها؛ ما سيساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة.
وقال الشعيل: "إن المؤشر عبارة عن معادلة تحتوي على أربعة معايير مهمة يتم تطبيقها وفق أوزان مختلفة لتحقيق الدرجة الكاملة؛ وهي الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتوفير البيانات الوظيفية المطلوبة من الوزارة، وتحديث بيانات الموظفين، وتوثيق عمليات الموارد البشرية، واعتماد الوظائف ورفع ميزانيتها في الوقت المحدد".
الجدير بالذكر أن قياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية يهدف إلى الامتثال لمتطلبات الأمر السامي الكريم لقياس جودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية، وتحسين أداء وفعالية الجهات الحكومية ورفع مستوى جودة بياناتها الوظيفية، ودعم صناعة القرار بتوفير أبعاد جديدة للبيانات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.