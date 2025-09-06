المسند: دخول طالع الجبهة يعلن بدء فصل الخريف فلكياً وفق حساب النجوم

وأوضح المسند أن فصل الخريف يبدأ اليوم وفقاً لحساب النجوم مع دخول نوء الجبهة، في حين أن الحساب الفلكي المرتبط بحركة الأرض حول الشمس يحدد بداية الخريف في الثالث والعشرين من سبتمبر.