المسند: دخول طالع الجبهة يعلن بدء فصل الخريف فلكياً وفق حساب النجوم

أعلن أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً الدكتور عبدالله المسند دخول طالع الجبهة، وهو النجم الثاني في سهيل ويتكون من أربعة نجوم في برج الأسد تُعرف باسم "جبهة الأسد"، مؤكداً أن مدة هذا الطالع تمتد لأربعة عشر يوماً.
وأوضح المسند أن فصل الخريف يبدأ اليوم وفقاً لحساب النجوم مع دخول نوء الجبهة، في حين أن الحساب الفلكي المرتبط بحركة الأرض حول الشمس يحدد بداية الخريف في الثالث والعشرين من سبتمبر.
وأضاف أن نجم سهيل يمكن مشاهدته في شمال المملكة هذه الأيام.
وبيّن أن ساعات الليل تبلغ حالياً نحو 11 ساعة و29 دقيقة، بينما تمتد ساعات النهار إلى حوالي 12 ساعة و31 دقيقة، في إشارة إلى التوازن التدريجي الذي يسبق الاعتدال الخريفي.