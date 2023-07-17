وزير العدل يوجّه بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية عبر تطبيق ناجز

وأشارت إلى أن مجموعة الخدمات التوسعية لتطبيق ناجز، تتضمن العديد من الخصائص والمزايا التي تسهّل وتحسّن من تجربة المستفيدين، ومنها خدمة الربط المباشر للتقويم، بحيث تتم الجدولة التلقائية للجلسات على جهاز المستفيد مع خدمة الإشعارات، وتلقي التنبيهات لحضور الجلسات؛ بما يحفظ على المستفيدين حقوقهم، إلى جانب العديد من الاختصارات وتطوير الواجهات لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التطبيق.