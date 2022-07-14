قرابة 148 ألف مستفيد من خدمات جمعية "غوث" خلال حج هذا العام

وشاركت "غوت" في خدمة ضيوف الرحمن خلال الفترة من 3 ذي الحجة حتى 13 ذي الحجة ولمدة 10 أيام، عبر 148 متطوعًا، بينهم 31 متطوعة، موزعين على 43 فرقة إسعافية؛ 32 للرجال و11 للنساء، تمركزت في المسجد الحرام بشكل رئيس وفي كل من عرفات والمزدلفة ومنى، بمشاركة 4 سيارات إسعافات مجهزة.