كورنيش جدة يتلألأ بالأضواء والاحتفالات في أمسيات رمضان

وبالإضافة إلى احتفالات الكورنيش، تتميز جدة، بشكل عام، بأجوائها الرمضانية الفريدة، وبالعديد من المظاهر والفعاليات والاحتفالات التي تستقطب الأهالي والسياح والمعتمرين طيلة أيام الشهر؛ فمن فعاليات (البلد) في جدة التاريخية؛ التي تقدم تجربة ثقافية وفنية وتاريخية بديعة، ضمن فعاليات "موسم رمضان"، وتتضمن معارض فنية، ومتاحف، ومقاهي، وورش عمل تقدمها جهات مختصة، إلى استحضار التراث في حاراتها القديمة، وانتشار البسطات التي تبيع الأكلات الرمضانية الشهيرة، إلى جانب فعالية (دكاكين رمضان) التي تقدم منتجات ثقافية مختلفة، من خلال مجموعة من المتاجر المحلية والإقليمية، تشهد جدة أيضا فعاليات مختلفة على مدار الشهر، تناسب جميع الفئات والاهتمامات والأعمار، ومن بينها بطولة الألعاب الإلكترونية 2024، التي تقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 18 إلى 20 رمضان، لتستكمل ما حققته من نجاح خلال الموسم الماضي.