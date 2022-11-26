قد يشهد تكرارًا لإنجاز تاريخي للأخضر.. تعرف على ستاد المدينة التعليمية بقطر

ويتّسع الاستاد لقرابة 44 ألف متفرج خلال مباريات كأس العالم، ويقع في مدينة الريان على بعد 7 كم شمال غرب وسط العاصمة الدوحة، على أن يتم تخفيض عدد المقاعد إلى النصف بعد نهاية البطولة، ضمن خطة قطر للتبرع للدول النامية.