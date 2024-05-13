التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني نظارات

وأردفت الهيئة: شروط التقديم أن يكون سعودي أو سعودية الجنسية، أن يحمل شهادة البكالوريوس، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون حاصلًا على اختبار كفايات اللغة الإنجليزية المعتمد "Step" بدرجة 52 أو أعلى.