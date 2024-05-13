التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني نظارات

أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن بدء التقديم على برنامج فني نظارات.
وقالت: يكمن دور فني نظارات في إتقان المهارات الصحية والإدارية للبيع والتسويق؛ وذلك للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في مراكز البصريات بالمملكة.
وأضافت: يتولى فني نظارات مهام مدى ملاءمة العدسات والإطارات للعميل وفقًا للوصفة الطبية المكتوبة، وإعداد وتجهيز العدسات وتركيب الإطارات ومساعدة العميل في اختيار الإطارات بما يتناسب مع وجهه وقياساته.
وأردفت الهيئة: شروط التقديم أن يكون سعودي أو سعودية الجنسية، أن يحمل شهادة البكالوريوس، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون حاصلًا على اختبار كفايات اللغة الإنجليزية المعتمد "Step" بدرجة 52 أو أعلى.
وأشارت إلى أنه قد تشترط جهات التوظيف متطلبات إضافية تتلاءم مع احتياجاتها العملية.