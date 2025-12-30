رياح وأتربة تضرب 11 منطقة.. تنبيهات من "الأرصاد" وتحذيرات من شبه انعدام الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جديدة شملت 11 منطقة إدارية في المملكة، محذرًا من رياح نشطة وأتربة مثارة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية. ووفقًا للتقارير، تبدأ الحالة الجوية صباح الأربعاء 31 ديسمبر 2025 عند الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى السادسة مساءً، مع تفاوت درجات الإنذار بين الأصفر والبرتقالي حسب حدة التأثيرات المتوقعة.
في منطقة الرياض، يشمل التنبيه محافظات السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، عفيف، القويعية، والرين، حيث يُتوقع هبوب رياح نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما يسبب تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات.
المنطقة الشرقية تواجه حالتين جويتين، الأولى في الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، ورأس تنورة، وتشهد رياحًا نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية وارتفاع الأمواج، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى 49 كم/ساعة. والثانية تشمل الأحساء، العديد، وبقيق، حيث يُتوقع أن تتأثر بأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وفي مكة المكرمة، تنوعت الإنذارات بين الأصفر والبرتقالي، إذ يُتوقع في الخرمة، المويه، تربة، وزيّة شبه انعدام في الرؤية نتيجة الأتربة المثارة، بينما تشمل بقية المناطق مثل الطائف وميسان رياحًا نشطة تتسبب في تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
منطقة المدينة المنورة شملتها التنبيهات في العلا، خيبر، الحناكية، والمهد، حيث تؤدي الرياح النشطة إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وقد تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة، ما يزيد من حدة التأثيرات الجوية خلال فترة التنبيه.
وفي عسير، تتأثر محافظات الأمواء، العرين، بيشة، تثليث، وطيب برياح نشطة قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و49 كم/ساعة.
منطقة حائل سجلت تنبيهات واسعة تشمل الشنان، بقعاء، سميراء، الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، وحائل، حيث يُتوقع نشاط في الرياح يثير الأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية إلى 3–5 كيلومترات.
وفي تبوك، أُصدر إنذار برتقالي يشمل تبوك وتيماء، محذرًا من أتربة مثارة ورياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، من 1 إلى 3 كيلومترات.
منطقة القصيم بأغلب محافظاتها، بما فيها بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، المذنب، عيون الجواء، والبدائع، تواجه رياحًا نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 3 و5 كيلومترات.
أما منطقة الحدود الشمالية، فشملت التنبيهات محافظات عرعر، رفحاء، والعويقيلة، متأثرة بأتربة مثارة بفعل الرياح النشطة التي تسبب انخفاضًا في مدى الرؤية الأفقية.
وفي الباحة، شملت الحالة محافظات القرى، العقيق، بلجرشي، بني حسن والمندق، حيث يُتوقع نشاط في الرياح يؤدي إلى تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية.
أخيرًا، منطقة الجوف، وتحديدًا دومة الجندل وسكاكا، ستشهد تأثيرات من الأتربة المثارة والرياح النشطة، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية إلى مستويات تتراوح بين 3 و5 كيلومترات.