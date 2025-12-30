رياح وأتربة تضرب 11 منطقة.. تنبيهات من "الأرصاد" وتحذيرات من شبه انعدام الرؤية

المنطقة الشرقية تواجه حالتين جويتين، الأولى في الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، ورأس تنورة، وتشهد رياحًا نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية وارتفاع الأمواج، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى 49 كم/ساعة. والثانية تشمل الأحساء، العديد، وبقيق، حيث يُتوقع أن تتأثر بأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.