"السديس" يثمّن جهود القيادة للحفاظ على البيئة من خلال الاهتمام بالمحميات

وبشّر العاملين في المحافظة على الحياة الفطرية، والعاملين في الهيئات والمحميات؛ أنهم على أجر وعلى خير، وأنهم يقومون بهذا عبادة يتعبدون لله بها، ويتقربون بها إلى الله، وأنهم بين الأجر والأجرة، وبين خدمة الدين، وخدمة الوطن، فهم على خير يتقلبون فيه صباح مساء، يجسدون نعمة الله جل وعلا.