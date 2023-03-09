الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمر أوزبكي في صحن المطاف

وتفصيلًا، أوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ مصطفى بلجون أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة قد تلقت بلاغًا عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأربعاء لحالة توقّف للقلب والتنفس في صحن المطاف بالحرم المكي.