الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمر أوزبكي في صحن المطاف

بفضل الله، تمكنت فرق الهلال الأحمر بصحن المطاف من إعادة النبض لقلب معتمر بعد توقّف قلبه بصحن المطاف.
وتفصيلًا، أوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ مصطفى بلجون أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة قد تلقت بلاغًا عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأربعاء لحالة توقّف للقلب والتنفس في صحن المطاف بالحرم المكي.
وأضاف: عند وصول الفريق الطبي تبيّن وجود رجل أوزبكي في العِقْد السابع من العمر مستلقيًا على الأرض؛ بسبب توقف للقلب والتنفس.
وتابع: على الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وقامت ببدء عملية الإنعاش القلبي، إلى أن عاد النبض ولله الحمد، وتم نقله إلى مستشفى أجياد العام.