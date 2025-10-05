"الأرصاد": أمطار رعدية وسيول وغبار تؤثر على 7 مناطق.. وتحذيرات من موج مرتفع في البحر الأحمر

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة اليوم الإثنين تقلبات جوية تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع احتمال تكوّن الضباب على الشرقية وتبوك والجوف، في ظل تحذيرات من انخفاض مدى الرؤية الأفقية وصعوبة القيادة في بعض المواقع.
وبيّن تقرير الأحوال الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لليوم سجلت 39 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و35 في الرياض وجدة وبريدة وتبوك، فيما بلغت 37 في الدمام، و36 في جازان، و34 في سكاكا، و33 في حائل، و32 في نجران، و27 في الباحة، و26 في أبها. وسُجِّلت أقل درجة صغرى في أبها بـ15 درجة مئوية، تليها الباحة بـ17، فيما راوحت باقي المناطق بين 19 إلى 30 درجة مئوية.
وفيما يخص حالة البحر، أوضح المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تتحول إلى غربية ثم جنوبية غربية على الجزء الجنوبي مع سحب رعدية ممطرة، ويُتوقّع أن يرتفع الموج من متر إلى مترين ونصف، ويصل إلى أعلى من ذلك مع تكوّن السحب الرعدية، بينما تكون حالة البحر متوسطة الموج إلى مائج في بعض المناطق.
أما في الخليج العربي فتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى متر واحد، في حين تكون حالة البحر خفيف الموج.
ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات اليومية عبر منصاته الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر في المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية الحالية.