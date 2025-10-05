"الأرصاد": أمطار رعدية وسيول وغبار تؤثر على 7 مناطق.. وتحذيرات من موج مرتفع في البحر الأحمر

وفيما يخص حالة البحر، أوضح المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تتحول إلى غربية ثم جنوبية غربية على الجزء الجنوبي مع سحب رعدية ممطرة، ويُتوقّع أن يرتفع الموج من متر إلى مترين ونصف، ويصل إلى أعلى من ذلك مع تكوّن السحب الرعدية، بينما تكون حالة البحر متوسطة الموج إلى مائج في بعض المناطق.