مؤسسة جسر الملك فهد تنال تصنيف السلامة من فئة 4 نجوم

ويُعد جسر الملك فهد ثالث أكثر المنافذ البرية الحدودية ازدحامًا في العالم، وقد دشن في شهر يونيو من هذا العام مشروع تطوير مناطق الإجراءات، ومشروع صالة المسافرين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة تقدر بنحو (50%؜) وصولًا إلى (2.500) مركبة في الساعة في الاتجاه الواحد.