مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة عشرة لمساعدة الشعب اللبناني

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة، تشتمل على مواد طبية وإيوائية، إضافة إلى المواد الغذائية الأساسية، متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة.