كتاب صحفيون: ما زلنا قادرين على التأهل لكأس العالم.. وفرصتنا عبر استضافة الملحق بالمملكة

وفي مقاله "هل فقدنا فرصة التأهل؟" بصحيفة "عكاظ"، يقول "الزايدي": "لا نريد أن نطيل تفاصيل اللوم والانتقاد، هناك فرصة قوية للتأهل كما قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن المفترض التجهيز لها من الآن، فرصة استضافة الملحق متاحة، وستكون عاملاً مهماً في حسم مسألة التأهل إن شاء الله، كذلك استشعار المسؤولية، وأن منتخبنا في فترة سابقة، وعندما كانت مقاعد التأهل محدودة كنا دائماً الأكثر سيطرة، ونذهب لنهائيات كأس العالم عن قارة آسيا، اليوم وبعد النظام الجديد، وهذا العدد من المنتخبات المتأهلة يجب ألا يكون منتخبنا خارج البطولة، لذا الأمر جداً مهم، وفي غاية الأهمية، لذلك قلت أول خطوات التصحيح استشعار المسؤولية، كنا نفكر في وقت سابق في تحسين نتائجنا في كأس العالم والحديث عن التقدم في المنافسة والوصول لأدوار متقدمة في البطولة، ليس من المنطق أن نعود خطوات كثيرة للخلف، ونفكر في فرصة التأهل لنهائيات كأس العالم عن قارة آسيا، من هنا يتضح لنا سوء ما وصل له منتخبنا على المستوى الفني المرتبط أيضا بالنتائج، ما زلنا قادرين، وما زلنا نرى منتخبنا ضمن قائمة المتأهلين لنهائيات كأس العالم القادمة، معك يا الأخضر".