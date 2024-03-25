تهيئة سطح المسجد النبوي لاستقبال 90 ألف مصلٍ وصائم يومياً في رمضان

ووثّقت عدسة "واس" اليوم مشاهد لجهود العاملين في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، والجهات الخيرية والتطوعية لخدمة الصائمين في سطح المسجد، وتهيئته قبل وقت الإفطار من خلال تنظيف سطح المسجد، وتعقيمه، وتبخيره، وفرش 5000 سجادة للصلاة، ومدّ سفر الإفطار في المساحات المخصّصة للسفر بشكل منتظم، وتوزيع الوجبات الغذائية لإفطار الصائمين، وعبوات وحافظات مياه زمزم لسقيا المصلين وقت الإفطار وعلى مدار ساعات الليل، وتوفير أكثر من 20 ألف مصحف، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، ورفع سفر الإفطار عند أذان المغرب، وتهيئة سطح المسجد لاستقبال الصائمين والمصلين قبل وقت الإفطار، وخلال صلاتي العشاء والتراويح.