"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي إلى حماية النساء والفتيات في غزة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن المنظمة تشارك المجموعة الدولية الاحتفال بما حققته المرأة حول العالم من إنجازات متعددة.
وأشار بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" الذي يوافق 8 مارس من كل عام إلى أن هذا اليوم "لا يعد فرصة للإقرار بما حققته المرأة من تقدم فحسب، بل يمثل كذلك دعوة للعمل من أجل تحقيق مستقبل يتسم بالشمول والمساواة.
وشدد على أهمية بناء اقتصادات عادلة ومزدهرة لضمان حقوق النساء والفتيات في جميع جوانب الحياة من خلال الاستثمار وتوفير التمويل الذي يراعي النوع الاجتماعي من أجل ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد، استذكر الأمين العام للمنظمة، أهمية وثيقة جدة لحقوق المرأة في الإسلام التي أقرها المؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام الذي عقد في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأدان "طه" كافة أشكال العنف والمعاناة القاسية للشعب الفلسطيني التي تفوق التصور جراء الاعتداءات الوحشية المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى وقف فوري للعدوان، ومهيباً بالمجتمع الدولي أن يضع حماية النساء والفتيات في غزة والمناطق المجاورة لها على سلم أولوياته، وأن يتم تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتأمين الرعاية الصحية والدعم النفسي لضحايا النزاع.
ويأتي الاحتفاء على مستوى العالم هذه العام تحت شعار "الاستثمار في المرأة تسريع التقدم"، وينسجم هذا الشعار مع التزام منظمة التعاون الإسلامي بالحفاظ على التنوع، والشمول وتمكين النساء والفتيات في الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها.