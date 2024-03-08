"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي إلى حماية النساء والفتيات في غزة

وأشار بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" الذي يوافق 8 مارس من كل عام إلى أن هذا اليوم "لا يعد فرصة للإقرار بما حققته المرأة من تقدم فحسب، بل يمثل كذلك دعوة للعمل من أجل تحقيق مستقبل يتسم بالشمول والمساواة.