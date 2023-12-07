وزير الموارد البشرية: المملكة تستهدف التوطين النوعي للمهن والوظائف إلى جانب الكمي

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن المملكة تستهدف التوطين النوعي بجانب الكمي، في القطاع الخاص مثل مهن الهندسة وطب الأسنان والصيدلة والمحاسبة وغيرها.
وأضاف الراجحي في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن عدد المهندسين السعوديين في القطاع الخاص ارتفع من 40 إلى 70 ألف مهندس، وكذلك ارتفع عدد المحاسبين من 42 ألفًا إلى 103 آلاف محاسب، ما يؤكد نجاح مخرجات التعليم.
ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية تحت عنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة ستكون بعنوان "تنمية مستدامة" ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".