وزير الموارد البشرية: المملكة تستهدف التوطين النوعي للمهن والوظائف إلى جانب الكمي

وأضاف الراجحي في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن عدد المهندسين السعوديين في القطاع الخاص ارتفع من 40 إلى 70 ألف مهندس، وكذلك ارتفع عدد المحاسبين من 42 ألفًا إلى 103 آلاف محاسب، ما يؤكد نجاح مخرجات التعليم.