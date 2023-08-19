مهنة "الدلالة" بـ"كرنفال تمور بريدة".. تقليعات وفواصل كوميدية تجذب المشترين

تُعدُّ مهنة الدلالة أبرز السبل التسويقية في "كرنفال تمور بريدة"؛ إذ يصعد المسوِّقون أو الدلالون، كما عُرفوا، على السيارات المحملة بالتمور، ويقومون بتعريف الزوار ببضاعة التمر، ثم ينطلق المزاد بشكل مباشر، وكل زبون يعطي سعره حتى يقف عند آخر فرد، ويكسب الجولة. ويُختم المزاد بكلمة "تربح"، في إشارة لانتهاء الصفقة. فهي عملية تجارية شفافة وواضحة ومنصفة للطرفين خلال وقت لا يتجاوز دقائق.