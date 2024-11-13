رئيس جامعة حائل يفتح ملفّ المستشفى الجامعي مع "الربيش" والنتيجة بالانتظار

يذكر أنّ تكلفة المشروع بلغت مليارًا ومائتَيْ مليون ريال، ويتطلّع طلبة الكليات الصحية لإنجاز المستشفى الجامعي للتدرب فيه بدلًا من الانتشار في المستشفيات المختلفة في المملكة؛ الأمر الذي يكبّدهم عناء السفر، وصعوبة العيش كطالب في ظلّ ظروف البحث عن السكن كأبسط الاحتياجات الأساسية للطالب، فيما سيسهم المستشفى في تواجد أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية، بدلًا من العمل كعمل جزئي مع المستشفيات الخاصة بالمنطقة التي قد تثقل كاهل المريض ماليًّا عند الحاجة لمراجعة أحد أعضاء هيئة التدريس المتميزين في الجامعة.